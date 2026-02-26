CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya paylaşımında parti içi ihraç kararlarını eleştirdi. Salıcı, Genel Başkan’ın Adalet Bakanı’nın malvarlığını açıklama sözü verdiğini hatırlatarak, bu açıklamanın hem parti tabanında hem de kamuoyunda güçlü bir beklenti yarattığını ifade etti.

Kamuoyunun söz konusu iddialara ilişkin açıklama beklediğini belirten Salıcı, geçmişte ilçe başkanlığı yapmış partililerin ihraç edilmesinin parti içi demokrasi açısından olumsuz bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.

'SİYASİ RAKİBİMİZ KENDİ ÜYELERİMİZ DEĞİL'

Salıcı, CHP’nin siyasi rakibinin kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidar olduğunu vurguladı. Sokakta demokrasi, çoğulculuk ve ifade özgürlüğü savunulurken, aynı ilkelerin parti içinde uygulanmamasının tutarsızlık olacağını kaydetti.

Partinin kapısının farklı görüşlere açık olduğu bir dönemde, geçmişte zor görevler üstlenmiş ilçe başkanlarına kapatılmasının izahının güç olduğunu belirten Salıcı, parti disiplininin kurumsal işleyiş için önemli olduğunu ancak emek vermiş partililerin sesini dinlemenin de bu disiplinin bir parçası olduğunu ifade etti.

'ELEŞTİRİ HAKKI ATATÜRK’ÜN MİRASIDIR'

Parti içinde hakaret içermeyen, fikir temelli eleştirinin bir hak olduğuna dikkat çeken Salıcı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun eleştirilere tahammülsüz yaklaşımının partinin ahlaki üstünlüğünü zedeleyebileceğini savundu.

Salıcı, parti içi eleştiri hakkının Cumhuriyet Halk Partililere Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olduğunu belirterek, Atatürk’ün koltuğunda oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesi gerektiğini ifade etti.