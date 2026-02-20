Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında kararını verdi. Kurul, Göçer’in partiden kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Alınan kararda, Göçer’in CHP Tüzüğü’nün 68/1-b, d ve f maddelerine aykırı davrandığı ifade edildi. Alınan ihraç kararıyla beraber Başkan Göçer artık CHP üyesi değil.

ELEŞTİRİLERİ SEBEBİYLE SEVK EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda partiye yönelik eleştirileri sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Göçer’in dosyası, partinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından detaylı bir şekilde ele alındı ve sonuç olarak partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Yerel yönetim açısından Yazıhan Belediye Başkanlığı görevini devam ettirecek olan Göçer’in, bundan sonra bağımsız veya farklı bir siyasi oluşum altında hareket edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

'BEN PARTİME İHANET ETMEDİM'

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Göçer'in savunmasını almıştı.

Göçer, sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben partime ihanet etmedim. Kimseyi arkasından hançerlemedim. Yıllardır alınamayan bir ilçeyi kazanarak partime hediye ettim. Ben tek adamlığın artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bizler siyasi geleceğimiz için yapılan haksızlıklara boyun eğer ve sessiz kalırsak çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Biz bu hassasiyeti taşıyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."