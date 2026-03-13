CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor. Son olarak CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alındı.
İsmail Saymaz'a konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü öne sürdü.
'KUŞADASI'NIN İRADESİ GÖZALTINA ALINAMAZ'
Bülent Tezcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:
"Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."
