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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarına CHP'den tepki geldi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, açıklanan buğday alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Bu yıl için açıklanan 16,5 liralık buğday alım fiyatının talep edilen seviyenin oldukça altında kaldığını belirten Kara, bu fiyatın mazot, işçilik, gübre ve faiz maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu dile getirdi.

Çiftçilerin fiyatların verimlilik ve maliyet hesapları yerine siyasi kaygılarla belirlendiğini düşündüğünü dile getiren Kara, iktidarın alım fiyatlarını bilimsel ve nesnel ölçütlere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fiyatların bölgesel verimlilik farkları da dikkate alınarak revize edilmesi çağrısında bulunan Kara, üreticilerin yaşadığı ekonomik zorlukların göz önünde bulundurulmasını istedi.

CHP'li Kara şu ifadeleri kullandı:

"Buğday fiyatları, özellikle Amik Ovası'ndaki çiftçilerimizin maalesef beklentilerini karşılamamıştır. Çünkü dünya piyasaları yüksek, değişken; girdi maliyetleri, işçilik maliyetleri, enerji maliyetlerinden dolayı bu taban fiyat maalesef çiftçiyi hayal kırıklığına uğratmıştır.

Yeniden bir fiyat belirlenmesi, özellikle bölgelerin verimliliğine göre değişken bir fiyatın yeniden revize edilmesi, Amik Ovası ve tüm Türkiye'deki çiftçilerimiz için kaçınılmazdır."