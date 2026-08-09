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Kaynak: Haber Merkezi

'Terörsüz Türkiye' süreci adı altında gündeme gelen 'Çerçeve Yasa' tartışılmaya devam ediyor.

Çerçeve Yasa'ya tereddütsüz katkı vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından parti içi muhalefet yükseldi.

'OYUMUN RENGİ HAYIR'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini açıkladı.

Kesici, "OYUMUN RENGİ: 'HAYIR' TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne 'HAYIR oyu' vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' tir. Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin 'lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti' ile yaşayamaz" dedi.

CHP'li Kesici sürece rıza göstermeyeceğini ifade ederken, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır. Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR" dedi.

İlhan Kesici'nin sosyal medya açıklamasını alıntılayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kesici'ye teşekkür etti.

Kesici'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"OYUMUN RENGİ: 'HAYIR'

TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne 'HAYIR oyu' vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' tir.

Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin 'lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti' ile yaşayamaz.

Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır.

Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR."