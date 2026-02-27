CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında 16 milyon 924 bin 922 araç muayenesinin gerçekleştirildiğini, bunun 3 milyon 590 bin 339’unun muayene tekrarı olduğunu açıkladı.

Gürer, bu rakamın sistemin ekonomik büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

GELİR DAĞILIMI AÇIKLANMIYOR

Bakanlık, muayene ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğini, ödemelerin doğrudan Hazine hesaplarına aktarıldığını ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gelir bilgisi bulunmadığını açıkladı.

Gürer, bu durumu eleştirerek, “16 milyonun üzerinde işlem yapılmış ama ne kadar gelir elde edildiği ve kamuya kalan pay bilinmiyor. Bu denetim yetkisi olan bir bakanlık için ilginç” dedi.

KAMU İŞLETMECİLİĞİ TALEBİ

Gürer, araç muayenesinin zorunlu bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Bu kadar yüksek işlem hacmi olan hizmet, kamu eliyle yürütülmeli, gelirler ve vergi payları şeffaf biçimde açıklanmalı” dedi.

Ücret artışlarının özellikle dar gelirli vatandaşlar için yük oluşturduğunu, şeffaflık sağlanmadıkça tartışmaların süreceğini ekledi.