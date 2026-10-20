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Kaynak: AA / DHA / ANKA

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, belediye itfaiye teşkilatlarında görev yapan memur statüsündeki personeli sevindirecek bir adım attı. Durmaz, itfaiye çalışanlarının özlük haklarını ve mesleki statülerini güçlendirmeyi hedefleyen kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

657'YE "İTFAİYE HİZMETLERİ SINIFI" GELİYOR

Hazırlanan teklif kapsamında; itfaiye eri, çavuşu, amiri, şube müdürü, müdürü ve daire başkanının ayrı bir hizmet sınıfı altında toplanması amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde itfaiyecilerin sadece yangınlarda değil; deprem, sel, kaza ve patlama gibi hayati risk taşıyan tüm afetlerde ön safta mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

3600 EK GÖSTERGE VE KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNMASI

Düzenlemeyle oluşturulacak yeni hizmet sınıfında birinci derece kadrolar için 3600 ek gösterge belirlenmesi teklif edildi.