Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında tutuklama kararı verildi.

Gözaçan'ın tutuklanmasından sonra Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

'GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM'

Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Adalete ve hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Yol arkadaşımız, partilimiz ve danışmanım Demirhan Gözaçan kardeşimiz hakkında verilen tutuklama kararını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır.

En kısa sürede yeniden aramızda olacağına yürekten inanıyoruz. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun kardeşim… Dualarımız ve kalbimiz seninle."

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından gözaltına alınmıştı.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denmişti:

"Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisi başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız."