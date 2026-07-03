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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, hakkında “rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in, Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 10 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, "Valiliğimizce 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre belediye başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 25 Haziran'da düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. İmar ve inşaat usulsüzlükleri içeren bir rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla ev hapsine çarptırılan Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.