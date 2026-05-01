Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, AK Partili Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nu hedef alarak sert açıklamalarda bulundu. Kemeraltı bölgesindeki bir mazgal üzerinden yapılan paylaşımı “ucuz ve seviyesiz siyaset” olarak nitelendiren Batmaz, Trabzon’un gerçek gündeminin bu tür tartışmalarla gölgelenmeye çalışıldığını savundu.

“ASIL GÜNDEM HASTANE SATIŞLARI”

Batmaz, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdukları hastane satışları konusuna dikkat çekerek, bu başlıkta AK Parti cephesinden sessizlik olduğunu öne sürdü. “Bir haftadır bu konuda tek söz etmeyenler, bugün kalkıp 1 metrelik mazgal üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor” diyen Batmaz, kamuoyunun dikkatinin bilinçli şekilde farklı yönlere çekildiğini ifade etti.

“ESNAFIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Kemeraltı’ndaki söz konusu mazgal sorununa da değinen Batmaz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın sahada incelemelerde bulunduğunu ve esnafın talebinin karşılandığını belirtti. Batmaz, “Esnafımız derdini iletti, sorun giderildi. Bu konu üzerinden siyaset üretmek art niyetlidir” dedi.

“TRABZON’UN GERÇEK SORUNLARI VAR”

Açıklamasında ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Batmaz, “Fındık üreticisinin sorunu var, esnafın sorunu var. Trabzon’un gündemi bu değil” ifadelerini kullandı. Ayrıca daha önce engelli çocuklar için yapılacağı açıklanan sosyal hizmet binasıyla ilgili verilen sözlerin de hatırlatılması gerektiğini söyledi.

“KANAL KONUŞULACAKSA KANAL İSTANBUL KONUŞULSUN”

Batmaz, açıklamasının sonunda tartışmayı ulusal ölçekte bir projeye taşıyarak, “Eğer konu kanal ise, İstanbul’daki Kanal İstanbul’u konuşalım. O projenin arkasındaki gerçekleri tartışalım” diyerek eleştirisini genişletti.