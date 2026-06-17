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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında esnaf ve sanatkarların karşılaştığı ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Kaya, ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan esnafın finansmana ulaşabilmesi için krediye erişiminin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini savundu.

Çok sayıda küçük işletmenin faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığını ileri süren Kaya, esnafın kira, elektrik, sigorta primi ve vergi gibi temel giderlerini karşılayamaz duruma düştüğünü iddia etti. Ayrıca, basit usulde vergilendirilmesi gereken pek çok küçük esnafın gerçek usule geçirilerek üzerlerindeki mali yüklerin artırıldığını savundu.

Esnafın borç sarmalında olduğunu ifade eden CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, çözüm önerilerini şu sözlerle aktardı:

"Esnafımızın borçları faiziyle birlikte kat kat büyüyor. Hesaplarına bloke konuyor, krediye erişemiyor, işlerini çeviremiyorlar. Bugün birçok esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Seçim zamanını beklemeyin, esnafımızın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırın. SGK ve vergi borçlarının faizlerini silin, borçlarını taksitlendirin, e-haciz uygulamalarına son verin, küçük esnafımıza sahip çıkın."