Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP’den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulacak yeni partiye katılacağını açıkladı.

Kurt, Özel’in yeni parti açıklamasının ardından CHP’den istifa eden ikinci belediye başkanı oldu.

Belediye Başkanı Kurt, ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca siyaseti makam için değil, ilke için yaptım. Bulunduğum her görevde tek önceliğim halkın çıkarlarını korumak, demokrasiye ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak oldu. Bugün, 40 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden; benimle birlikte bu mücadeleyi omuz omuza yürüten Odunpazarı Belediyesi CHP'li Meclis Üyelerimizle birlikte istifa ettiğimizi kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu karar; Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin yeni bir döneme girdiğine olan inancımızın ve bu mücadelede yeni bir yol açma irademizin sonucudur. Cumhuriyet'e, demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılığımızla, bu değerlere daha güçlü sahip çıkabilmek adına yeni bir yolculuğa çıkıyoruz."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

Özgür Özel ile birlikte yol yürümeye karar verdiklerini ifade eden Kurt, şunları söyledi: "Bu süreçte, Sayın Özgür Özel ile birlikte yürümeye, ortak mücadelemizi yeni bir siyasi zeminde sürdürmeye karar verdik. Önümüzdeki süreçte kurulacak partide, Türkiye'nin demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Benim için değişen yalnızca siyasi adres olacaktır. Değişmeyen ise halkın yanında durma kararlılığımdır. Bugün, seçilmiş il başkanımız, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımızla birlikte il başkanlığımızdan ayrıldık. Ancak Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp çıktık. Miras bizdedir, meşruiyet bizdedir, yetki bizdedir, görev bizdedir. Bizler de inanıyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerleri, halkçı anlayışı ve demokrasi mücadelesi yalnızca binalarda değil, o değerlere yürekten bağlı insanların omuzlarında yaşamaya devam edecektir."

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİYE KATILACAĞINI AÇIKLAYAN İLK İSİM OLMUŞTU

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de CHP lideri Özgür Özel’in kuruluşunu duyurduğu Yeni Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

Özgür Özel’in yeni bir parti kurulacağını duyurmasının ardından, bu partiye katılacağını açıklayan ilk belediye başkanı olmuştu.