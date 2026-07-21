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Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda yeni partiyi ilan etmesinin ardından CHP’den istifalar peş peşe gelmeye başladı. Yeni partiye katılacak milletvekillerinin sayısı merak konusu olurken, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yeni partiye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kanko, “Herkes gövdesini koyarak geliyor” derken, mutlak butlan kararının kaldırılması halinde dahi yeni partiye geçen isimlerin CHP’ye dönmeyeceğini belirtti.

CHP'NİN ARDINDAN YENİ PARTİ DÖNEMİ

Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği CHP Grup Toplantısı’nda partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, kürsüde yaptığı konuşmada “Vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle” çıktığını belirtirken, yeni partinin “açık ara farkla ana muhalefet partisi” olacağını söyledi.

Yeniçağ’a konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yeni partinin kurulacağının artık kesinleşmesiyle birlikte, önümüzdeki süreçte yeni bir yol haritası belirleneceğini söyledi.

Kanko, yeni partinin toplumun tüm kesimlerine hitap edeceğini belirterek, “Türkiye’nin sorunlarını önceleyen, ilkelerinden ayrılmayan, laikliği özellikle ön plana çıkaran bir parti olacağız” dedi.

"90'IN ÜZERİNE ÇIKACAK"

CHP Grup Toplantısı’na katılan 83 milletvekili üzerinden yeni partiye geçiş tartışmaları sürerken Kanko, geçiş yapacak milletvekili sayısının daha da artacağını söyledi.

“Katılımı ne derece bekliyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Kanko, “Daha fazla olacaktır. 90’ın üzerine çıkacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekillerinin bugüne kadar karar vermek için farklı kişilerle ve aileleriyle görüştüğünü belirten Kanko, Özgür Özel’in bugün “Partiyi kuruyoruz” açıklamasını yapmasının ardından sayının kısa süre içerisinde artacağını söyledi.

Kanko, yeni partiye geçecek isimlerin tamamının bugün grup toplantısında görünmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek, “Bugün mesela gelemeyen birkaç arkadaşımız var. Bu günkü sayı üzerinden yorum yapmak doğru değil” dedi.

Kanko, geçiş yapacak milletvekili sayısına ilişkin ise “85’in üzerinde kesin olacak” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PARTİNİN İSMİ VE TÜZÜĞÜ GELECEK HAFTA NETLEŞECEK

Yeni partinin ismi, tüzüğü ve kuruluş sürecine ilişkin takvimin de kısa süre içerisinde netleşeceğini belirten Kanko, sürecin eylül ayına bırakılmayacağını söyledi.

Kanko, teknik altyapının hazırlandığını belirterek, “Bu hafta sonu netleşir, gelecek hafta içinde de bu iş bitmiş olur” dedi.

“MUTLAK BUTLAN KALKSA BİLE GERİ DÖNÜŞ YOK”

Yargıtay’ın CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” dosyasını eylül ayında değerlendirmesinin beklendiği süreçte, kararın yeni parti kurulduktan sonra kaldırılması halinde ne olacağı da merak konusu oldu.

CHP’li Kanko, yeni partiye geçtikten sonra olası bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını açıkça ifade etti.

“Mutlak butlan kararı kaldırılsa bile geri dönüş yok mu?” sorusuna Kanko, “Yok, bizim yolumuz artık belli” yanıtını verdi.

Kanko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz örgütlerimizle artık bundan sonra sahada olacağız. Bizim artık meşalemiz şu anda kurduğumuz yeni partimiz. O partide devam edeceğiz.”

Kanko, mutlak butlan kararının kaldırılmasının Türk demokrasisi ve adalet sistemi açısından önemli olacağını belirtse de, kendi yollarını artık çizdiklerini söyledi.

“CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALARDAN UZAKLAŞACAĞIZ”

Yeni partinin siyaset anlayışının daha fazla halkın içinde olmaya dayanacağını belirten Kanko, vatandaşın kendilerine sık sık “Niçin yeni parti kurmuyorsunuz? Niçin yola devam etmiyorsunuz?” diye sorduğunu aktardı.

Kanko, yeni dönemde mitinglerin yanı sıra vatandaşla daha doğrudan temas kurulacağını belirterek, “Toplumun her kesiminden oy isteyen, toplumun her kesimine çözüm sunan bir rolde gideceğiz artık” dedi.

Kanko, yeni partiyle birlikte CHP içerisindeki tartışmaların geride bırakılacağını belirterek, “Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeki tartışmalardan uzaklaşmış, vatandaşın sorunlarına, Türkiye’nin sorunlarına yoğunlaşan bir partiyle karşı karşıya olacağız” ifadelerini kullandı.

“HERKES GÖVDESİNİ KOYARAK GELİYOR”

Yeni partinin kuruluş sürecinde olası siyasi ve hukuki engellerle karşılaşılabileceği yönündeki değerlendirmeleri de yanıtlayan Kanko, milletvekillerinin geri adım atmayacağını söyledi.

Kanko, olası dokunulmazlık süreçleri ve farklı siyasi senaryoların yeni partiye katılacak isimler üzerinde baskı oluşturabileceği iddialarına ilişkin, “Herkes gövdesini koyarak geliyor” dedi.

Kanko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç kimsenin cezaevine girmekten ya da işinden gücünden olmak gibi bir sıkıntısı ve endişesi yok. Herkes bu ülke için ne yapabilirim diye bir rol almak istiyor. Burada hiç kimsenin geri adım atacak durumu yok.”

Kanko, olası engellemelere karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

“ARTIK VATANDAŞIN GÜNDEMİNE ODAKLANACAĞIZ”

Kanko, yeni parti kararının en önemli nedenlerinden birinin CHP içerisindeki tartışmaların Türkiye’nin gerçek gündeminin önüne geçmesi olduğunu söyledi.

CHP içinde yaşanan tartışmaların uzun süredir siyaset gündemini belirlediğini ifade eden Kanko, vatandaşın ise eğitim, sınav, yurt ve geçim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

LGS ve üniversite sınavlarının ardından ailelerin çocuklarının eğitim geleceğini düşündüğünü ifade eden Kanko, özellikle üniversite öğrencilerinin barınma sorununa dikkat çekti.

“Bunları konuşamıyoruz. Bunları konuşamadığımız için Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Başkan şunu yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu ziyarete çıktı, çıkamadı, cenazeye gitti, çelenk yırtıldı; bunları konuşuyoruz. Bizim gündemimiz bu değil” diyen Kanko, yeni partinin bundan sonraki hedefini şu sözlerle açıkladı:

“Biz hedefimizi koyacağız ve çalışmaya başlayacağız. Hedefimizi koyup çalışmaya başlayacağız, başka hiçbir gündemimiz yok.”

Kanko, yeni partiye katılacak herkesin sürece büyük bir sorumlulukla dahil olduğunu belirterek, “Bu partide nefer olmak bizim için büyük bir gurur olacak. Türkiye’de mutlaka sosyal demokrasi iktidara gelecek” dedi.