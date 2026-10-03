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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANANLAR ESKİ KULÜP BAŞKANI VE ŞARKICI DA VAR

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik değerlendirmesi sonucunda 20 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

Gerçekleşen son tutuklamalarla birlikte ilgili fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.

Tutuklanan arasında Gençlerbirliği'nin eski Başkanı Osman Sungur ile şarkıcı Nil Özalp de yer aldı.

TUTUKLANAN KİŞİLERİN İSİM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin isimleri şu şekildedir:

Ali Serhat Tüzün

Ali Yöney

Alper Tunga Sagu Burak

Burak Sevindik

Fırat Kerim Ersoy

Gökhan Koçyiğit

Gürsel Akça

İdris Çakır

Jeremy Etiene Debost

Mücahit Acaralp

Nil Özalp

Tuncer Köklü

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Ali Göl

Hüseyim Emre Güner

İhsan Çimen

Mesut Yalım

Osman Sungur

Tahir Fatih Mutlu

Erol Demirbaş

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65'e ulaşmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli de dün İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

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