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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturmasında mahkeme kararı açıklandı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakem camiasını sarsan skandala ilişkin mahkemenin verdiği kararlar doğrultusunda tutuklanan ve serbest bırakılan isimler ile görevleri şu şekilde:

TUTUKLANAN İSİMLER:

Ferhat Gündoğdu – Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı

Ferdi Karadoruk – Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı

Yunus Yıldırım – TFF MHK Eski Üyesi

Alican Sağlar – TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

Emre Kosif – TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILAN İSİMLER:

Ahmet Şahin – TFF MHK Eski Başkan Vekili

Sebahattin Şahin – MHK Üyesi ve TFF Eğitim ile 4. Bölge Sorumlusu

Mahkeme, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol tedbiriyle serbest kalmalarına karar verdi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gözaltına alınan hakem Yasin Kol ise hala emniyette gözaltında.