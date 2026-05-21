CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 'arınma' videosunun ardından "Yargıdan mutlak butlan çıkarsa saygı duymak gerekir" paylaşımında bulunan Hasan Öztürkmen, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'de pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, dün yaşanan gelişmelerin ardından olğanüstü olarak bugün toplandı

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘ARINMA’ VİDEOSU GÜNDEMDEYDİ!

Özgür Özel başkanlığında toplanan partinin "A Takımı" olarak nitelendirilen kurulun ana gündem maddesini, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video oluşturdu. Kılıçdaroğlu’nun videoda dile getirdiği "arınma" çağrısı ve bu çağrının parti içi yansımaları, toplantıda ayrıntılı şekilde ele alındı.

ÖZTÜRKMEN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklamasıyla tepki çekenn CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu.

'YARGININ BUTLAN KARARINA SAYGI' ÇAĞRISI YAPMIŞTI!

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, şunları kaydetmişti:

"Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadesini kullanmıştı.