Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kurulan ve Türkiye'deki ekonomik adaletsizlikleri şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmayı amaçlayan "akpden.net" web sitesi, çarpıcı analizlerine bir yenisini daha ekledi. Platformun son gündem maddesi, her ay vatandaşların cep telefonu faturalarına yansıtılan fahiş vergi oranları oldu.

310 TL'LİK TARİFE NASIL 500 TL OLUYOR?

CHP'nin paylaştığı analize göre, Türkiye'de ortalama bir vatandaşın ihtiyacını karşılayan, içeriğinde 9 GB internet, 750 dakika konuşma ve 500 SMS barındıran standart bir cep telefonu tarifesinin etiket fiyatı ₺310 olarak belirlenmiş. Ancak vatandaşın cebinden çıkan son tutar, bu rakamın çok üzerinde, tam ₺500 seviyesine ulaşıyor.

ARADAKİ 190 TL'LİK DEV UÇURUMUN NEDENİ NE?

Hazırlanan rapor, aradaki bu farkın tamamen vergi ve ek ücretlerden kaynaklandığını gözler önüne seriyor. Paylaşılan verilere göre, sadece 310 TL'lik iletişim hizmeti alabilmek için vatandaşın sırtına yüklenen ek masraf tam ₺190.

Faturayı 310 TL'den 500 TL'ye fırlatan kalemler ise şu şekilde sıralanıyor:

İlk Tesis Özel İletişim Vergisi

Özel İletişim Vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV)

Telsiz Kullanım Ücreti

Damga Vergisi

VERGİLER TARİFE BEDELİNİN ÜÇTE İKİSİNE YAKLAŞIYOR

Paylaşılan analizde dikkat çeken en vurucu noktalardan biri de oransal dağılım oldu. Cep telefonuyla iletişim kurmak isteyen bir vatandaşın, fiilen aldığı hizmetin bedelinin (310 TL) neredeyse üçte ikisi kadar bir tutarı (190 TL) her ay ekstradan devlete vergi olarak ödemek zorunda kaldığı vurgulanıyor.

YILLIK YÜK 2.280 TL'Yİ BULUYOR

Tablonun yıllık bilançosu da haberde yer alıyor. Yalnızca tek bir hat için her ay ödenen 190 TL'lik vergi yükü, yıl sonunda toplam ₺2.280 gibi ciddi bir meblağa dönüşüyor. Bu durum, dar gelirli vatandaşların bütçesindeki kara deliği daha da büyütüyor.

'HER AY BU KARA DÜZENE ÖDÜYORSUNUZ'

Konu ile ilgili gerçekleştirilen açıklamada ve paylaşılan görselde, mevcut duruma sert bir tepki gösterilerek, vatandaşların her ay telefon faturalarıyla birlikte aslında ₺190 gibi önemli bir tutarı da bu ekonomik sisteme, kendi ifadeleriyle "bu kara düzene" ödemek zorunda bırakıldıklarının altı çiziliyor.

CHP'nin "akpden.net" üzerinden yaptığı bu yayınlar, halkın sırtındaki vergi yükünün boyutlarını her geçen gün farklı bir örnekle ortaya koymaya devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KAPATILMIŞTI, YENİDEN AÇILDI

Halkın sırtındaki vergi yükünü, otomobilden teknolojik aletlere kadar her kalemde grafiklerle ifşa eden bu muhalif platform, geçtiğimiz aylarda ciddi bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Özgür Özel tarafından ilk olarak "akpden.com" adresiyle duyurulan platform, yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra, 8 Mayıs 2026 tarihinde "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla erişime engellenmişti.

CHP yönetimi, yaşanan olay sonrası halkın bilgi edinme hakkını savunmak ve ekonomik adaletsizlikleri deşifre etmeye devam etmek amacıyla dijital mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. Kapatılan sitenin hemen ardından alternatif olarak hazırlanan "akpden.net" adresi, 23 Haziran 2026'da hızlıca yayına alınarak kesintisiz bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye kaldığı yerden devam etti.

Bugün cep telefonu faturalarındaki gizli ve açık vergileri ortaya seren platform, iktidarın ekonomi politikalarını ve adaletsiz vergi dağılımını mercek altına almaya kararlılıkla devam edeceğinin mesajını veriyor.