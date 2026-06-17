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Kaynak: Haber Merkezi

Mutlak butlan kararıyla CHP'de göreve başlayan Kılıçdaroğlu yönetimi yeni kararlar aldı. MYK'da alınan kararlara göre, aralarında Özgür Çelik'in de olduğu üç mevcut il başkanı disipline sevk edildi.

Kadın Kolları fesh edilirken, kadın kolları başkanı Asu Kaya görevden alındı. Ankara İl Başkanlığı ve İzmir İl Başkanlığı da feshedilirken, 6 kişilik kurultaya hazırlık komisyonu kuruldu.

MYK kararıyla CHP İzmir il Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

3 İL BAŞKANLIĞI HAKKINDA DAHA GÖREVDEN ALMA KARARI

Müslim Sarı, Bursa, Erzurum ve Bitlis CHP il Başkanlıklarının da görevden alındığını açıkladı. Fesih kararıyla görevden alınan il başkanlarının isimleri şöyle:

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi.

Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman eski İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

GÖREVDEN ALINANLAR

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nasir atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı. Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Sarı erken seçim gündemine ilişkin şunları söyledi:

''Genel seçime 1 ay kala yapılacak bir erken seçime erken seçim olarak görmüyoruz. Dolayısıyla böyle bir erken seçime parlamentonda destek vermeyeceğimizi buradan belirtiyoruz.''

ÖZEL'DEN DEMOKRASİ NÖBETİ ÇAĞRISI

Özgür Özel, tüm partilileri görevden alınan il başkanlıklarına davet etti

Özel, şunları söyledi:

"Tüm partililerimizi, görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımıza ve il başkanlarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Tüm CHP'lileri, görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyoruz. İl başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz, Genel Merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz. Parti içindeki darbeye teslim olmayız, olmayacağız."

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Hakkında ihraç talebinde bulunulan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Görevimizin başındayız” diyerek karara tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız.

Örgütümüzü ve partimizi savunacağız.Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, Görevimizin başındayız."