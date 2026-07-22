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Kaynak: Haber Merkezi

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye genel başkan olarak dönmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılıp yeni bir siyasi hareket başlatan eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, kritik bir viraja daha giriyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın katıldığı canlı yayında aktardığı kulis bilgilerine göre; Özgür Özel ve hareketine destek veren milletvekilleri, yarın saat 11.00’de basına kapalı özel bir toplantıda bir araya gelecek.

GRUP BÜTÇESİ İBRA EDİLECEK, İSTİFALAR SUNULACAK

Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesini, Meclis grubunun bütçe ve hesaplarının ibra edilmesi oluşturuyor. Milletvekillerinin aidatları ve grup gelirleriyle yürütülen mali hesapların oylanarak karara bağlanmasının ardından, CHP'den ayrılma kararı alan milletvekillerinin toplu istifa dilekçelerini sunacağı öğrenildi.

Toplantıya ilişkin süreci değerlendiren Yarkadaş, Özgür Özel’e yakın isimlerin milletvekillerine gönderdiği resmi davet belgesini göstererek, "Özgür Özel ve arkadaşları kendilerini destekleyen milletvekillerini yarın saat 11.00'de basına kapalı toplantıya çağırdılar. Bu toplantıda grup hesabının okunarak oya sunulması ve ibrası sağlanacak. Yapılan bu görüşmenin hemen ardından ise vekiller topluca istifalarını sunacaklar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ve hukuki sürecin ardından, Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına dönmesi parti içerisinde geniş çaplı bir kırılmaya yol açmıştı. Sürecin ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, TBMM'de son kez CHP grup kürsüsüne çıkarak veda konuşmasını yapmıştı.

Kürsüde yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

'YENİ PARTİNİN SİYASİ KURULUŞU AĞUSTOS-EYLÜL’DE'

Toplantı sonrası Çankaya'daki bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, yeni partileşme takvimine ilişkin net mesajlar verdi. Bir gazetecinin parti meclis üyelerinin durumu ve olası bir geri dönüş ihtimaline dair sorduğu soru üzerine Özel, yeni yol haritasını şu sözlerle açıkladı:

"Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız."