Hobi bahçeleri hakkında yeni tepki: “8 milyon mağdur var”

Güneş, “Deprem gibi bir gerçeğimiz var. Deprem oldu. Maraş, Hatay valileri kalkıp bu bahçeli evlerin sahiplerine teşekkür ettiler. Neden? Bahçeli ev sahipleri depremden etkilenen vatandaşlarımızı evlerinde misafir etti. Ama şimdi bakıyoruz, "Hayır, sizin yapılanız kaçak. Evlerinizi başınıza yıkacağız." diyorlar. Bu ülke için gazi olmuş amcamızın evini yıkıyorlar ve hüngür hüngür oturup ağlıyor. Bu vicdana sığar mı?” dedi.