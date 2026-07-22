Organik Tarım Bahçeleri Platformu Başkanı Fatih Güneş, Egemax TV'de katıldığı programda hobi bahçeleri ve kırsal alanlardaki konut sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.
Hobi bahçeleri hakkında yeni tepki: “8 milyon mağdur var”
Organik Tarım Bahçeleri Platformu Başkanı Fatih Güneş, hobi bahçeleri ve imar sorunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, altyapı hizmeti verilen yapıların kaçak sayılarak yıkılmasını eleştirdi. Güneş, alınan kararların milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Meselenin yalnızca hafta sonu tarım yapılan alanlardan ibaret olmadığını vurgulayan Güneş, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile köylerin bir günde mahalleye dönüştürüldüğünü ve imar düzenlemesi yapılmadığını ifade etti.
Atadan, dededen kalan mülklere numara atandığını, doğalgaz, elektrik ve su altyapısı sağlandığını belirten Güneş, Yapı Kayıt Mağdurları ve hobi bahçesi sahipleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon insanın bu süreçten etkilendiğini söyledi.
Yıllardır var olan yapılara altyapı hizmeti sunulduktan sonra yıkım kararı alınmasını eleştiren Güneş, idarelerin bu kanunlardan kaç kişinin etkileneceğini önceden hesaba katması gerektiğini savundu.
Yaşanan yıkımları ve elektrik kesintilerini eleştiren Güneş, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde bahçeli evlerin kritik bir rol üstlendiğini hatırlattı.
Mülk sahiplerinin afetzedeleri bu evlerde ağırladığını ve valilerin o dönem teşekkür ettiğini belirten Güneş, gazi bir vatandaşın dahi evinin yıkıldığını ifade ederek uygulamanın vicdanları yaraladığını dile getirdi.
Güneş, “Deprem gibi bir gerçeğimiz var. Deprem oldu. Maraş, Hatay valileri kalkıp bu bahçeli evlerin sahiplerine teşekkür ettiler. Neden? Bahçeli ev sahipleri depremden etkilenen vatandaşlarımızı evlerinde misafir etti. Ama şimdi bakıyoruz, "Hayır, sizin yapılanız kaçak. Evlerinizi başınıza yıkacağız." diyorlar. Bu ülke için gazi olmuş amcamızın evini yıkıyorlar ve hüngür hüngür oturup ağlıyor. Bu vicdana sığar mı?” dedi.