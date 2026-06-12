CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, saat 14.00'de başlayan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli belediye Başkanı Serkan Tuncer'in partiden ihraç talebiyle YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Sarı ayrıca Parti Meclisi'nin aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması için görevlendirmeler yapıldı.

12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır: * Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. * Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir.