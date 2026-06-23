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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav, YENİÇAĞ'a yaptığı özel açıklamada partide yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Sav, mutlak butlan kararı sonrası parti içerisindeki krizin derinleştiğini ve CHP'nin kamplaştığını ifade etti.

"CHP KAMPLAŞTI"

Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı günler yaşıyor. Bu sıkıntının temelinde, 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultaydaki, seçimli kurultayın iptal edilmesi... İptalden sonra, yani 21 Mayıs 2026'daki butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Kamplaşmaya başladı.

"BUNLARI OLUMLU YOLA ÇEVİRMEK LAZIM"

Tabii bunlar yine önümüzdeki süreç içerisinde, parti içi de kararlar olarak, önümüzdeki süreçlerin parti hukukunu korumaları çizgisine gelmesini sağlayarak önümüzdeki süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hukuki her türlü inceleme yapılarak, bunları olumlu yola çevirmenin usulünü bulmak lazım.

"KILIÇDAROĞLU'NU İZLEDİKTEN SONRA UMUTSUZLUĞA KAPILDIM"

Mevcut Genel Başkan, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile butlan kararıyla gelmiş olan Genel Başkan arasında bir görüş ayrılıkları, fark var. Bu önümüzdeki süreçte her iki tarafın daha sağlıklı bir süreci el birliğiyle yürüteceğini umut etmek istiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun son televizyon programındaki konuşmalarından sonra doğrusu biraz umutsuzluğa kapıldım diyebilirim.

"BEN YAPTIM OLDU DENİLİYOR"

Tabii Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti, köklü bir parti. Bu partinin gelenekleri var, kuralları var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tüzüğüyle, anayasasıyla, siyasi partiler kanunuyla uyarak siyaset yapan bir partidir. Ama şimdi görüyorum ki biraz bundan uzaklaşılarak "ben yaptım oldu" mantığıyla hareket ediliyor. Buyruklarla idare edilemez bir parti. Cumhuriyet Halk Partililer de buyrukları kabul etmez.

Peki sizce yeni bir parti kurulmalı mı? O partide yer alır mısınız kurulursa?

Sav: Ben bu sorunun bana sorulmasını istemiyorum.