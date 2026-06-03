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CHP'li 3 milletvekili mutlak butlan sonrası ilk uzlaşı temasını kurdu. Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ekip, görüşmenin ardından TBMM'ye geri dönüyor. YENİÇAĞ muhabiri Eda Erdağı'nın aktardığına göre heyet Özel-Kılıçdaroğlu arasındaki temasları sürdürecek.

NE OLMUŞTU?

CHP'li 3 vekilin dün Özel ile yaptığı görüşmede, "Partinin fanatikleri geri çekilsin, uzlaşı temelinde bir yol izlensin. Önemli olan partinin bütünlüğüdür. Bu sorumluluk hem size hem de Kemal Bey'e aittir." ifadelerini kullanmıştı.