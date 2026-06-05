CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Sarı, toplantının 2 ana çerçevede ilerlediğini belirterek, “Bunlardan biri gündeme dair değerlendirmeler, Türkiye gündemine dair değerlendirmeler. Diğeri de parti içine doğru ve partimize dair olan değerlendirmeler. Özellikle partimizin içinde bulunduğu durum ve muhtemel yol haritalarına ilişkin değerlendirmelerdi” diye konuştu.

"DİYALOG KAPISI AÇIK"

Sarı, daha önce partinin içinde bulunduğu fiili durumu ortadan kaldırmak üzere bir çalışma içine girdiklerini söylediğini hatırlatarak, “Arkadaşlarımıza bir çağrı heyeti oluşturalım, bizim taraftan arkadaşlarımız, önceki dönem arkadaşlarımızla beraber onların fikirlerini, düşüncelerini de yansıtan, bizim fikirlerimizi ve düşüncelerimizi de yansıtan, mevcut hukuk kuralları çerçevesinde partiyi bu cendereden çıkartan, önüne bir kurultay koyan bir yol haritasını konuşabileceğimizi, konuşmak istediğimizi söylemiştik. Ancak üzülerek görüyorum ki bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen ki biz hala aynı yerdeyiz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi olarak, başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler, MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz, biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

Sarı, süreç içerisinde bazı partililerin kendi insiyatifleri doğrultusunda her iki taraf ile de görüştüklerini söyleyerek, “3 tane milletvekilimiz, geçmişte partide önemli görevde bulunmuş siyasetçi ağabeylerim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Sayın Özgür Özel'le bir mekik diplomasisi var. Partinin diğer önemli, daha önceden görev yapmış kişilerin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi uyguladılar. Bu görüşmeler devam ediyor henüz. Buradan bir konsensüs oluşmuş değil, onu belirtmek isterim. İyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yani diyalog tamamen kapalı değil, kapanmış değil” dedi.

İHRAÇLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Önceki dönem partiden ihraç edilenlere yönelik nasıl bir yol izleneceğini değerlendiren Sarı, “Bu konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı var, onu düzeltmek isterim. Sanki şöyle bir şey algılandı, YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. Ve bunları böyle kümülatif bir biçimde, artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var, onu düzeltelim. Bir ilke kararı aldı YDK ve ilke olarak şunu söylüyor; bir mutlak hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Ama bu konuyla ilgili değerlendirmeyi ve bu dosyaları yeniden almayı, bütün dosyaları kabul etmek biçiminde değil ama kümülatif olarak yeniden ele almaya konusunda bir tavsiyede bulundu. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ama dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz, aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onları da haklarını iade edeceğiz” dedi.

"HER ŞEYİ NOT EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısına yönelik nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Sarı, “Biz bir rövanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları, bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"KARARLARIMIZ TAM"

Salı günü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun konuşup konuşmaması konusunu değerlendiren Sarı, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlarımız tamdır” açıklamasında bulundu.