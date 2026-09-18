CHP'de yeni disiplin kararları açıklandı. 9 vekil hakkındaki dosya düşerken, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise partiden ihraç edildi.

CHP YDK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.06.2026, 17.06.2026, 30.06.2026, 10.07.2026, 16.07.2026, 23.06.2026 tarihli toplantılarında; Tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmî anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi gereğince Kesin Çıkarma Cezası verilmiştir."