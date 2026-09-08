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Kaynak: Haber Merkezi

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ile 14 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Köksal, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında 14 belediye meclis üyesi ile bağımsız olarak görev yapma kararı aldıklarını belirtti.

14 MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

CHP çatısı altında seçime girdiklerini ve yaklaşık yüzde 43 oyla göreve geldiklerini hatırlatan Köksal, belediye hizmetlerinde parti ayrımı yapmadıklarını söyledi. Herhangi bir siyasi partiye katılmayacaklarını vurgulayan Köksal, görevi bağımsız olarak sürdüreceklerini ifade etti.

BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Köksal’ın kararı, son günlerde Akşehir siyasetinde yaşanan hareketliliğe de son noktayı koydu. Başkan Köksal’ın açıklamasıyla beraber, farklı siyasi partilere geçebileceği yönündeki iddialar da gündemden düşmüş oldu.

SİYASİ KULİSLERİN ODAĞINDAYDI

Nuri Köksal’ın siyasi geleceği, CHP’de yaşanan gelişmelerden sonra Ankara ve Konya kulislerinde yakından takip ediliyordu. Köksal’ın başka bir partiye geçebileceği ya da bağımsız olarak yoluna devam edebileceği yönünde çeşitli değerlendirmeler yapılmıştı.