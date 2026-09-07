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Kaynak: Haber Merkezi

Mutlak Butlan kararının ardından CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları ve milletvekilleri YENİ Parti'ye katıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen 6 belediye meclis üyesinden Ali Özdemirçelik, tekrardan YENİ Parti’ye katıldı.

Özdemirçelik’in CHP’ye dönüşüyle beraber Honaz Belediye Meclisi’nde siyasi dağılım yeniden şekillendi.

CHP’DEN YENİ PARTİYE, YENİ PARTİ’DEN CHP’YE

Son geçişin ardından CHP, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek dahil olmak üzere mecliste 6 üyeye ulaştı. YENİ Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin ise 5’er meclis üyesi bulunuyor. Böylece daha önce YENİ Parti’nin sayısal üstünlüğünde bulunan mecliste bu kez CHP çoğunluğu elde etti.

'BABA OCAĞINA GERİ DÖNDÜ'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında Ali Özdemirçelik’in CHP’ye dönüşünü değerlendirdi. Başkan Kepenek, "Belediye Meclis Üyemiz Ali Özdemirçelik, Yeni Parti’den istifa ederek tekrar CHP üyeliğine geçerek baba ocağına geri döndü. Meclis üyemizi verdiği karardan dolayı tebrik ederim" dedi.