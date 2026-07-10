CHP'li Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındığı duyuruldu.
Giresun ve Trabzon il başkanları ile eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Görevden alınan yönetimler şöyle sıralandı:
Afyonkarahisar il yönetimi
Giresun il yönetimi (merkez ilçe)
Trabzon il yönetimi
Yozgat il yönetimi
Burdur il yönetimi
Aydın il yönetimi
Tekirdağ il yönetimi
YENİ ATAMA LİSTESİ
Sarı atama yapılmayan 22 il başkanlarından 15’inde il başkanlarının da belirlendiğini duyurdu.
İsimler şöyle:
Bitlis - Marif Kızılağaç
Aksaray - Cansu Bülbül
Bilecik - Kazım Yağmur
Denizli - Ayhan Oral
Diyarbakır - Sertap Eke
Ağrı - İbrahim Varol
Iğdır - Halil İbrahim Artantaş
Kırıkkale - Mustafa Demirel
Manisa - Engin Uzun
Muğla - Halil Karataş
Muş - Sertaç Demirel
Nevşehir - Tayfun Ceyhan
Yozgat - Kazım Eliaçık
Tekirdağ - Erdoğan Kaplan
CHP'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI
CHP'nin 30 Haziran'daki MYK toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alınmıştı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alınmıştı.
CHP'de daha önceki haftalarda da görevden alma kararları alınmıştı.
Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınmıştı ve yerine Hasan Şahin atanmıştı.
Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirilmişti ve yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.
Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınmıştı, yerine Hasan Neasır atanmıştı.
Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alınmıştı, yerine Orhan Bayram atanmıştı.
Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alınmıştı, yerine Hakan Satılmış atanmıştı.
Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alınmıştı, Fahri Yıldırım atanmıştı.
İzmir İl Başkanı görevden alınmıştı, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.