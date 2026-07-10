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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'li Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındığı duyuruldu.

Giresun ve Trabzon il başkanları ile eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Görevden alınan yönetimler şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar il yönetimi

Giresun il yönetimi (merkez ilçe)

Trabzon il yönetimi

Yozgat il yönetimi

Burdur il yönetimi

Aydın il yönetimi

Tekirdağ il yönetimi

YENİ ATAMA LİSTESİ

Sarı atama yapılmayan 22 il başkanlarından 15’inde il başkanlarının da belirlendiğini duyurdu.

İsimler şöyle:

Bitlis - Marif Kızılağaç

Aksaray - Cansu Bülbül

Bilecik - Kazım Yağmur

Denizli - Ayhan Oral

Diyarbakır - Sertap Eke

Ağrı - İbrahim Varol

Iğdır - Halil İbrahim Artantaş

Kırıkkale - Mustafa Demirel

Manisa - Engin Uzun

Muğla - Halil Karataş

Muş - Sertaç Demirel

Nevşehir - Tayfun Ceyhan

Yozgat - Kazım Eliaçık

Tekirdağ - Erdoğan Kaplan

CHP'DE GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI

CHP'nin 30 Haziran'daki MYK toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alınmıştı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alınmıştı.

CHP'de daha önceki haftalarda da görevden alma kararları alınmıştı.

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alınmıştı ve yerine Hasan Şahin atanmıştı.

Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirilmişti ve yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alınmıştı, yerine Hasan Neasır atanmıştı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alınmıştı, yerine Orhan Bayram atanmıştı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alınmıştı, yerine Hakan Satılmış atanmıştı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alınmıştı, Fahri Yıldırım atanmıştı.

İzmir İl Başkanı görevden alınmıştı, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.