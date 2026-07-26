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Kaynak: ANKA

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP’den istifa ettiğini ve Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı.

Aydar, konuşmasında "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir" ifadelerini kullanarak 18 yaşında CHP saflarında siyasete başladığını anlatan Aydar, gençlik yıllarında afiş astığını, sandık başlarında görev yaptığını, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerinde rekor oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı seçildiğini aktardı.

“BUGÜN AYRILDIĞIMIZ ŞEY ATATÜRK'ÜN MİRASI DEĞİLDİR”

Atatürk’ün fikirlerinin hiçbir siyasi partinin tekeline bırakılamayacağını vurgulayan Aydar, "Bugün ayrıldığımız şey birlikte verdiğimiz emek değildir. Bugün ayrıldığımız şey Atatürk'ün mirası değildir. Cumhuriyet de demokrasi de sosyal adalet de hiçbir siyasi tabelanın mülkü değildir" ifadelerine yer verdi.

"YENİ PARTİ'DE MÜCADELE EDECEĞİM"

Aydar, Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirterek "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum" dedi. Aydar, konuşmasının devamında "Ben zaten Ceyhan'ın belediye başkanıyım. Bu kararı, Türkiye'nin yeniden umut üreten bir siyasete ihtiyaç duyduğuna inandığım için veriyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, "Rozet değişebilir, binalar değişebilir, partilerin isimleri değişebilir ama Atatürk'e bağlılık değişmez, Cumhuriyet sevdası değişmez, millete hizmet anlayışı değişmez. Benim değişmeyen tek rozetim vardır. O da yüreğimde taşıdığım ay yıldızlı bayrağımızdır. Benim değişmeyen tek pusulam ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet yoludur” ifadelerine yer veren Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti.

Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı.