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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Emre Sercan İke, CHP ile YEN İParti arasında milletvekili aidatlarının iadesi nedeniyle yaşanan tartışmaya ilişkin dikkat çeken bir belgeyi X hesabından paylaştı. CHP’nin milletvekillerine gönderdiği yazıda, parti hesaplarından yapılan ödemelerin geri alınması gerektiği savunulurken, iade edilmeyen tutarın 5 milyon 301 bin TL olduğu bildirildi.

İke’nin paylaşımında aktardığı yazıda, CHP TBMM Grup Genel Kurulu’nun 23 Temmuz 2026 tarihli ve 28/6 sayılı kararı doğrultusunda, 24 Temmuz 2026’da milletvekillerinin hesaplarına “CHP AİDAT İADE BEDELİ” açıklamasıyla 57 bin TL yatırıldığı ifade edildi. Yazıda, söz konusu işlemin hukuki niteliği ve parti açısından ortaya çıkabilecek mali sonuçlar hakkında milletvekillerine bilgi verildi.

CHP: ÖDENTİLER PARTİ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN MALVARLIĞINA DAHİL

CHP’nin yazısında, milletvekillerinden alınan grup ödentilerinin kişisel hesaplarda tutulan ve daha sonra sahiplerine geri verilebilen paralar olmadığı belirtildi. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 61 ve 69. maddelerine atıfta bulunulan metinde, bu ödemelerin tahsil edildiği andan itibaren parti tüzel kişiliğinin malvarlığına dahil olduğu savunuldu.

Kanun’un 63. maddesinin söz konusu gelirlerin grup faaliyetleri ile parti merkezi arasında kullanılmasını, 70. maddesinin ise parti harcamalarının siyasi partinin amaçlarına uygun olmasını öngördüğü kaydedildi. Bu gerekçelerle tahsil edilmiş ödentilerin milletvekillerine kişisel hesapları üzerinden dağıtılmasının hukuki dayanağı bulunmadığı ileri sürüldü. Ödemelerin “aidat iadesi” olarak adlandırılmasının da işlemin hukuki niteliğini değiştirmediği ifade edildi.

KESİLEN AİDAT İLE YAPILAN ÖDEME ARASINDAKİ FARKA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda, Nisan-Haziran 2026 döneminde milletvekillerinden toplam 30 bin TL ödenti kesilmesine rağmen kişi başına 57 bin TL yatırılmasının, işlemin doğrudan aidat iadesi olarak değerlendirilemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

Banka talimatında dayanak olarak gösterilen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 64. maddesinin grup ödentilerini değil, milletvekili aday adaylarından alınan özel aidatı düzenlediği kaydedildi. Ayrıca CHP Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına işaret edilerek aday adaylığından çekilme, başvurunun kabul edilmemesi veya aday adayının sıralamaya girememesi durumlarında bu özel ödenti için iade yapılmayacağının düzenlendiği aktarıldı.

399 BİN TL PARTİ HESABINA GERİ YATIRILDI

CHP’nin yazısına göre, TBMM Grup Genel Kurulu 27 Eylül 2026 tarihli ve 28/7 sayılı kararıyla önceki kararını kaldırdı ve yapılan ödemelerin geri alınmasına hükmetti.

Metinde, ödemeyi alan yedi milletvekilinin toplam 399 bin TL’yi parti hesabına geri yatırdığı belirtildi. Buna karşın tahsil edilemeyen tutarın 5 milyon 301 bin TL olduğu bilgisi paylaşıldı.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİNE İŞARET ETTİ

Partinin milletvekillerine gönderdiği yazıda, meselenin yalnızca ödemelerin geri alınmasıyla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin mali denetimi bakımından da sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlendiği hatırlatılan yazıda, 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi uyarınca kanuna aykırı harcamalar karşılığında parti malvarlığının Hazineye gelir kaydedilebileceği ifade edildi. Buna göre, geri alınamayan ödemelerin mali denetim sonucunda CHP açısından Hazineye karşı ek bir mali yükümlülük oluşturabileceği belirtildi.

Ödemelerin önceki grup yönetimi döneminde gerçekleştirilmiş olmasının, parti tüzel kişiliğinin mali denetime tabi olduğu gerçeğini değiştirmediği de yazıda yer aldı.

CHP’DEN MİLLETVEKİLLERİNE HUKUKİ SORUMLULUK AÇIKLAMASI

CHP, gönderdiği yazıda ödemelerin dönemin grup yönetiminin kararına güvenilerek kabul edilmiş olabileceğini ve hukuki sonuçların o tarihte bilinmemiş olabileceğini de dikkate aldığını bildirdi.

Açıklamada, önceki kararın neden hukuka uygun görülmediği ve ödemelerin geri alınamaması durumunda partinin mali denetim kapsamında karşılaşabileceği sorumluluğun doğrudan milletvekillerine aktarılmasının amaçlandığı ifade edildi.