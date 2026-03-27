Sabahtan beri, şu haber dönüyor. Saray medyası, salçalayıp salçalayıp servis ediyor;

“Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Telefonunu şifresiyle birlikte teslim eden Yalım’ın ikinci telefonu sevgilisinin iç çamaşırına saklanmış şekilde bulundu. Şifreyi vermeyi reddeden Yalım’ın bir diğer sevgilisi A.A’nın da belediye personeli olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı belirlendi.”

İktidar alternatifi ana muhalefet partisi CHP’nin şu içler acısı haline bir bakın! Lime lime dökülüyorlar… Saray aparatlarına eğlence konusu, alay konusu oldular. Gel de AKP’li Şamil Tayyar’ın attığı şu tivite hak verme!

-Uşak operasyonuna ilişkin gelişmeleri izliyorum.

Anlamadığım nokta şu:

Tamam, bir an için CHP’nin tepkilerinin doğru olduğunu kabul edelim.

Parti kuşatma altında ve siyasi operasyonlar yapılıyor!

Madem, yol puslu, kenarda derin uçurum var, bu CHP’li belediyeler hiç mi kendine çekidüzen vermez?

Hiç mi akıllanmaz?

Uşak Belediye Başkanı, personeli olan kadınla bir otel odasında olma cesaretini nereden bulur?

Yolsuzluğa bulaştığında başının belaya gireceğini neden düşünmez?

İnsan ‘zaman kötü…’ demez mi?

Kusura bakmasınlar, CHP’li belediyelerdeki pervasızlık, akıl alır gibi değil.

Bence.

Özel, iktidara kızacağına mutasyona uğramış partisine neşteri çok derin indirmeli.

Balık baştan kokmuşsa o zaman durum çok vahim.

Görev, parti tabanına düşer.

Nihai aşamada hesaplaşma sandıkta olur.

***

Siyasette, insan kalitesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha belgelendi. Üstelik bir de iktidar alternatifiyseniz… Millete güven vermek için kadrolar oluşturulurken kılı kırk yarmak gerekmez mi?.. Maalesef, Türkiye’de siyasetin biçimlendirilip ve de yapılış şekli, ahlaki değerler açısından dünya liginin en alt sıralarında. Bugün bir kez daha belgelendi!.. Diğer kriterlerde durum da tıpkısının aynısı!..

Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli değil miydi?.. Belliydi!..

Bakın, otelde sevgilisiyle yakalanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında geçen sene Uşak’ta yerel bir gazetede çıkan haberde neler anlatılıyor;

“CHP Uşak milletvekili olan şimdiki belediye başkanı Özkan Yalım'da koştur koştur Adliyeye gidip FETÖ Paralel Devlet Yapılanması sebebiyle yargılanan kimselere destek açıklamaları yapmıştı.

Malumunuz Uşak FETÖ PDY soruşturması çatı iddianamesinin yazıldığı şehir idi. Türkiye'de seksen bir vilayet var iken neden Uşak'ta ÇATI iddianame yazılmış olsun ki? Neden mesela İstanbul Ankara değil veya mesela Fetullah Gülen'in fitne tohumlarını ilk attığı ve uzun süre kaldığı İzmir değil veya neden meselâ Erzurum değil çok daha güçlü oldukları Kayseri değil Eskişehir Afyon değil de Uşak ilini seçmişti? Yargımız yada Adalet Bakanlığımız Çatı iddianame yazmak için? Hemen cevap vereyim Uşak'ı FETÖ merkez edinmek üzere seçtiği için. Keza hepimiz de biliyoruz ki Fetullah Gülen bazı kardinaller ile beraber Uşak’ a yerleşme planında idi. Hatırlayın Özkan Yalım'ın sahip çıktığı arkadaşı Hazim Sesli zaten paralel devlet yapılanmasının hem Amerikan imamı idi hem de Türkiye bürokrasi ve sanayi imamı idi. Yani FETÖ devletinin Amerika ile ilişkilerinden sorumlu olduğu gibi sanayi ve bürokrasisinden de sorumlu idi. Hatırlayın o dönem belediye başkanı olan Ali Erdoğan'dan fazla onun sözü geçerdi belediyede ve Valilere de talimat verebilecek kadar güçlü idi. Yine İsrail imamı da Uşaklı idi hatırlayın FETÖ paralel yapılanması için en önemli iki ülkenin Cemaat açısından bir numarası tabi o ülkeler açısından da en önemli aktörleri Uşaklı idi. Yine meselâ Avrupa Birliği imamı da Uşaklı idi hatta Emniyet imamını bile Uşaklılardan atamış idi FETÖ ki en etkin rolleri Uşaklılar aldığı gibi para gücü açısından da en önemli şehir Uşaktı. Hatta hatırlayın 2014 belediye seçimleri öncesi Özkan Yalım ın CHP de ilk defa göründüğü Ali Erdoğan'ın CHP den belediye başkanı adayı yapılması işini de bizzat Fetullah Gülen'in dönemin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu na cemaatin bütün Türkiye'de destek atmasının tek şartı olarak rica ettiğini de yine mahkeme kayıtlarından öğrenmiş idik…”

( Kıymetli okurlarım, Alıntı yaptığım haberdeki imla hatalarını, işin aslına sadık kalmak açısından düzeltmedim-AHT-)

***

AKP’li Şamil Tayyar’ın, CHP ile kafa bulduğu sosyal medya paylaşımının son satırına tekrar dönelim;

“Nihai aşamada hesaplaşma sandıkta olur.”

Saray kulislerinden, son günlerde duyduğum iddia; Tayyip Erdoğan’ın elindeki kişiye özel yapılmış anketlerde AKP’nin önde gittiği ve partiye kızgın, küskün olanların yeniden yoğun bir şekilde dönüş yaptığı yönünde…

Dedim ya!.. Saray iddiası…

Ortalıkta dolanan son anketlere göre, başkent kulislerinde dolaştırılan diğer bir iddia ise, iktidar kanadından her an bir erken seçim çağrısı gelebileceği yönünde…

CHP’nin içinde bulunduğu şu sefil hale bakıldığında gel de inanma!..

Bu rezalet ortaya çıktığında neden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anında Özkan Yalım’ı partiden ihraç etmedi acaba?..

Sarayın değirmenine daha çok su akıtmak için mi ?..