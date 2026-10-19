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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



CHP Rize İl Başkanlığı’nda yönetim krizi yaşandığı öne sürüldü. 31 Temmuz’da CHP Rize İl Başkanlığı görevine atanan Muhittin Bayrak’ın oluşturduğu yönetimde istifaların devam ettiği bildirildi. İl ve kadın kolları yönetiminden çok sayıda ismin görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Merkez İlçe Başkanı Arife Filiz Köseoğlu’nun, İl Başkanı Muhittin Bayrak’ın tutumunu gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından, parti yönetimindeki istifalara yenilerinin eklendiği ifade edildi.

Bugün ise İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Beyhan ile il yönetiminde görev yapan Fatma Yıldırım, Fatma Canan Koç, Bünyamin Dilsiz, Ali Osman Eminoğlu, Şaban Fındık ve Mecit Hut’un, İl Başkanı Bayrak’ın tutumunu gerekçe göstererek yönetim görevlerinden istifa ettiklerini genel merkeze bildirdikleri kaydedildi.

“CHP ÜYELİĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

İstifa eden isimlerin parti üyeliklerini sürdürdükleri belirtildi. CHP’nin köklü bir siyasi marka olduğuna dikkat çeken yöneticilerin, istifalarının parti üyeliğinden ayrılma anlamına gelmediğini ifade ettikleri aktarıldı.

İstifa eden yöneticilerin, yönetim kademelerindeki görevlerinden ayrılmalarına rağmen CHP çatısı altında üye olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ve partinin büyümesi için katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdikleri belirtildi.

CHP Rize teşkilatında yaşanan istifaların ardından gözler, parti genel merkezinin ve il yönetiminin gelişmelere ilişkin atacağı adımlara çevrildi.