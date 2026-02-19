CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek için saat 12.00’de üniversiteye geldi. Çevrede çok sayıda polis bulunurken; basın mensuplarının kampüse alınmayacağı, Özel ile birlikte gelen parti heyetine ise izin verileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2021 yılından bugüne rektörlüğe karşı protestolarını sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine destek olmak üzere Güney Kampüs'te protestoya katıldı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında öğrencilerin kampüse girişleri kısıtlanmış ve akademisyenlerin nöbetine izin verilmemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş eşlik etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP’den milletvekili aday adayı da olan Melih Bulu'yu 2 Ocak’ta rektör olarak atamasıyla başlayan öğrenci ve akademisyen protestoları Bulu yerine Naci İnci’nin atanmasıyla devam etti.

Protestolar süresince üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu, eylem yapan onlarca öğrenci gözaltına alındı, seçilmiş eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder ve mezunlar okula alınmadı, akademisyenlerin dersleri ve kampüse girişleri engellendi. Akademisyenler bugün eylemlerinin 1261. gününde rektörlük binasına sırt dönmek üzere Güney Kampüs’te bulunan çimlerde toplandı.