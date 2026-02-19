Gösteri dünyasının en tanınmış ve en çok kazanan yıldızlarından biri olan Hayek, çok genç yaşlardan itibaren durmaksızın çalışarak gerçekten önemli bir servet ve ün elde etti.
Milyonları var, kocası milyarder: 60’ında hala ormanda çamur içinde
Hollywood’un ünlü oyuncusu Salma Hayek, önümüzdeki eylül ayında 60 yaşına basacak. Yıllar boyu emek verdiği kariyerinde hem büyük şöhret hem de hatırı sayılır bir servet kazandı. Kendisinin milyonları, kocasının ise milyarları var; ancak bu yaşında hâlâ tozun toprağın içinde çalışmayı sürdürüyor.
Kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en zengin iş insanlarından biriyle evlendi, bu evlilikten bir kızı oldu ve artık 60’lı yaşlarına yaklaşıyor.
Genellikle böyle durumlarda beklenti, böylesine büyük bir servetin içinde yaşayan birinin köşesine çekilip çalışmayı bırakması, hayatın tadını çıkarması yönündedir. Fakat o bu yolu seçmiyor. Tam tersine, 60’lı yaşlarına girmek üzereyken bile canla başla çalışmaya devam ediyor.
MEKSİKA’DA ORMANIN DERİNLİKLERİNDE ÇEKİM YAPIYOR
Evet, söz konusu ünlü isim Salma Hayek… Önümüzdeki eylül ayında 60 yaşına girecek olan Hayek, yıllar içinde verdiği emekle hem şöhret hem de servet sahibi oldu. Ama hikâye burada bitmiyor.
2009’dan beri ünlü iş insanı François-Henri Pinault ile evli. Pinault sıradan zenginlerden değil; köklü ve çok varlıklı bir ailenin mensubu, serveti 30 milyar doları aşıyor.
Salma Hayek ise onun seviyesinde olmasa da kariyeri boyunca yaklaşık 200 milyon dolarlık bir servet biriktirdi.
SALMA HAYEK KİMDİR?
Salma Hayek, tam adıyla Salma Valgarma Hayek Pinault, Meksikalı ve Amerikalı ünlü bir aktris, film yapımcısı ve yönetmendir.2 Eylül 1966'da Meksika'nın Veracruz eyaletinde, Coatzacoalcos şehrinde doğdu. Babası Lübnan kökenli, annesi ise Meksika ve İspanyol kökenlidir.
Zengin bir ailede büyüyen Hayek, genç yaşta oyunculuğa ilgi duydu. 12 yaşında New Orleans'ta bir Katolik okula gönderildi, daha sonra Meksika'ya dönerek üniversitede okumaya başladı ancak oyunculuk tutkusu ağır bastı.
Kariyerine Meksika'da başladı. 1989-1991 yıllarında başrol oynadığı telenovela Teresa ile büyük ün kazandı. Ardından 1995 yapımı El Callejón de los Milagros (Mucize Sokağı) filmiyle Meksika sinemasında ödüllere aday gösterildi.
Hollywood'a geçiş yaptıktan sonra 1995'te Robert Rodriguez'in Desperado filminde Antonio Banderas ile başrol oynayarak uluslararası tanınırlık kazandı. Kariyerinin zirvesi ise 2002 yapımı Frida filmi oldu; Frida Kahlo'yu canlandırdığı bu yapımda hem başrol oynadı hem de yapımcılığını üstlendi ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Meksikalı aktris oldu.
Robert Rodriguez ile sıkça çalıştı; From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Machete ve animasyon serisi Puss in Boots (son olarak Puss in Boots: The Last Wish ile büyük başarı) gibi projelerde yer aldı.
Marvel evreninde Eternals (2021) filminde Ajak karakterini canlandırdı.2009'dan beri Fransız milyarder iş insanı François-Henri Pinault ile evli; 2007 doğumlu bir kızları var. Serveti yaklaşık 200 milyon dolar civarında olsa da kocası Kering grubunun sahibi olarak milyarlarca dolarlık servete sahip. Son yıllarda Meksika sinemasına destek veren projelerde aktif; örneğin 2026'da Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile sinema teşvik programını duyurdu.
Yaşlanmayı doğal karşılayan, gri saçlarını gururla sergileyen ve botoks kullanmadığını belirten bir duruşu var. 2025'te Sports Illustrated Swimsuit kapağında yer aldı ve çeşitli etkinliklerde (Golden Globes, Breakthrough Prize) etkileyici görünümleriyle dikkat çekti.
Salma Hayek, Latin kökenli aktrisler arasında Hollywood'da öncü rol oynamış, hem yeteneği hem de üretkenliğiyle tanınan, hâlâ aktif ve ilham verici bir yıldızdır.