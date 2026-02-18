Boğaziçi Üniversitesi'nin eski Rektörü Üstün Ergüder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin konuştu. Ruşen Çakır ile söyleşi yapan Ergüder, '28 Şubat' iddialarına tepki gösterdi.

Ergüder, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağının uygulandığı iddialarını reddetti.

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yaptığı erkek ve kız öğrenci yurtlarının açılışına katılması sonrası üniversite ablukaya alınmıştı. Erdoğan'ın geldiği gün okulda dersler iptal edildi, protestocu öğrenciler gözaltına alınmıştı.

'BAŞÖRTÜLÜLERİ OKUTTUK'

Erdürger, Erdoğan'ın daha önce de Boğaziçi Üniversitesi'ne kendisinin davetiyle geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın katıldığı açılışta bazı öğrencilerin, 28 Şubat sürecinde üniversitede başörtü yasağı mağduriyeti yaşandığı iddialarına tepki gösteren eski rektör, şunları söyledi:

"Orada bazı başörtülü gençler sanki geçmişte oradaymış gibi başörtülülere ayrımcılık yapıldığını söylediler. Yalan... 28 Şubat'a direnen tek üniversite Boğaziçi'ydi. Biz başörtülüleri okuttuk."