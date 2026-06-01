Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan delegeler ve birinci derece yakınlarıyla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

Dilek Yaman Demi'in haberine göre Başsavcılık, ilgili kamu kurumlarına yazı göndererek delegeler ve yakınlarına ait çeşitli mali ve sosyal güvenlik kayıtlarının talep edilmesini istedi.

MASAK VE BANKA KAYITLARI İSTENECEK

Soruşturma kapsamında delegeler ile birinci derece yakınlarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Savcılığın ilgili kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulunduğu belirtilirken, elde edilecek verilerin kurultaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına dahil edileceği ifade edildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulmuş ve kurultay sürecine ilişkin çok sayıda belge talep edilmişti. Yeni adımla birlikte soruşturmanın kapsamının genişlediği değerlendiriliyor.