Gazeteci Zafer Şahin, kendi YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayınında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerine dair çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Şahin'in Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları detaylandırdığı yayınında , Belediyelerin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından, Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş şartlarına kadar birçok konuya değinen Şahin, "Görünen köy kılavuz istemiyor" diyerek partiyi önümüzdeki dönemde bekleyen krizin sinyallerini verdi.

'Mansur Yavaş, İmamoğlu ile ittifak yapmaz!'



Son günlerde siyaset kulislerinde çokça konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ittifakı iddialarını değerlendiren Şahin, bu formülün ayakları yere basan bir senaryo olmadığını vurguladı. "Siyasetin yazılı olmayan kuralları böyle bir ihtimale çok izin vermiyor" diyen Şahin, yayınında şu ifadeleri kullandı: "Siyaseten artık İmamoğlu'nun Türk siyasetinde bundan sonraki süreçte etkili olma şansı yok arkadaşlar. Ve Mansur Yavaş her ne kadar belli etmese de siyaseti bilen bir adamdır. Mansur Yavaş, İmamoğlu'yla bir ittifak falan yapmaz. O ittifakı yapsa bile pragmatist davranır. Yani Mansur Yavaş'la yapılan bir ittifak günün sonunda İmamoğlu'na herhangi bir fayda sağlamaz." Şahin, mevcut tabloda Kılıçdaroğlu ve Özel'in de belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakmadığını hatırlattı.

'Kılıçdaroğlu koltuğa oturmaya kararlı'



Yavaş cephesindeki bu değerlendirmelerin ardından Şahin, "Derin Ankara" kulislerine dayandırdığı bilgilerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile barışma eğiliminde olmadığını belirtti. Şahin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü ifade ederek şunları aktardı: "Kemal Bey, CHP'nin kendi genetik kodlarından uzaklaştırıldığını düşünüyor ve partinin adı yolsuzluklarla anılan isimlerden kesin bir şekilde arındırılmasını bir ön şart olarak masaya koymuş durumda. Ve hatta Kemal Bey eğer parti mutlak butlan kararı verirse gidip o koltuğa oturma konusunda da kesin kararlı arkadaşlar."

'CHP tabanı, amaçları cumhurbaşkanlığı adaylığı olan siyaset tarzına itiraz ediyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Siyaseti genel başkan ve milletvekilleri yapacak. Bizim önceliğimiz hizmet" çıkışını da değerlendiren Şahin, bu sözlerin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik net bir mesaj olduğunu belirtti. Şahin, "derin CHP" olarak adlandırdığı organik tabanın rahatsızlığını şu sözlerle özetledi: "CHP içerisindeki tabandan CHP'li, anadan atadan CHP'li organik CHP'liler, Mansur Yavaş ve İmamoğlu üzerinden yıllardır devam eden, belediye başkanlığını bir basamak olarak kullanan, asıl amaçları cumhurbaşkanlığı adaylığı olan siyaset yapma tarzına artık itiraz ediyorlar. Bunun CHP'ye ve siyasetin toplamına genel olarak zarar verdiğini düşünüyorlar."

'Mayıs ayı CHP için zor geçecek'

Zafer Şahin, YouTube yayınını CHP'yi bekleyen kritik sürece dikkat çekerek tamamladı. Önümüzdeki günlerin parti içi dengeler açısından belirleyici ve sancılı olacağını vurgulayan Şahin, "Mayıs ayı CHP açısından zor geçecek arkadaşlar. Onun bir kez daha altını çizeyim. Ya o beklenen mutlak butlan kararı çıkacak ya da biz sürpriz bir şekilde Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in bir araya getirilmesine belki de tanıklık edeceğiz. Her ne kadar bunu an itibariyle yalanlıyor olsalar da böyle bir gelişme olursa hiç şaşırmayın derim." ifadelerini kullandı.