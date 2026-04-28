Sergide, Ukrayna Ordusu’ndan ele geçirilen Türk savunma sanayii üretimi Kirpi ailesine ait araçların bulunduğu görüldü.
Türk yapımı zırhlı araç ganimet sergisinde: Pyongyang’da dikkat çeken detay
Kuzey Kore, 26 Nisan 2026’da açılışını gerçekleştirdiği “Yabancı Askerî Operasyonlar Anı Müzesi” ile Ukrayna sahasından ele geçirilen savaş araçlarını kamuoyuna sundu. Müzede, en kritik detaylardan biri, Türk savunma sanayii ürünlerinin de bu sergi içerisinde yer alması oldu.Derleyen: Sinan Başhan
Özellikle KİRPİ-I ve KİRPİ-II konfigürasyonlarının müzede yer alması, Türk zırhlı araçlarının sahadaki yaygın kullanımını ve farklı coğrafyalara uzanan operasyonel izini bir kez daha ortaya koydu.
Ayrıca Alman Leopard 2A4 Ana Muharebe Tankı, Fransız AMX-10RC Zırhlı Keşif Aracı ve Amerikan M1 Abrams Ana Muharebe Tankı da Kuzey Kore’ye getirilen zırhlı kara platformları arasında yer aldı.
Açılış törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sergilenen sistemleri yerinde inceledi. Kim’in özellikle farklı ülkelere ait zırhlı platformlara ilgi gösterdiği ve teknik detaylar hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Törende ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov başkanlığındaki Rus heyetinin de hazır bulunması, serginin yalnızca bir müze açılışı olmanın ötesinde, Moskova-Pyongyang hattındaki askeri iş birliğinin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
KİRPİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Kirpi, Mayına ve Pusuya Karşı Dayanıklı (MRAP) sınıfında yer almakta olup, özellikle personel güvenliğini önceliklendiren bir tasarım yaklaşımıyla geliştirilmiştir.
Araç, V-şekilli gövde yapısı sayesinde mayın ve el yapımı patlayıcı (IED) patlamalarının etkisini dağıtarak mürettebatın hayatta kalma ihtimalini artıracak şekilde tasarlanmıştır. KİRPİ, NATO standartlarında yüksek balistik koruma sağlayan zırh yapısına sahip olup, küçük kalibreli silahlar ve şarapnel etkilerine karşı etkin koruma sunmaktadır.
Platform, 13 personele kadar taşıma kapasitesiyle (sürücü, komutan ve tam teçhizatlı piyade unsurları dahil) personel nakli görevlerinde kullanılabilmektedir. Araçta yer alan bağımsız süspansiyon sistemi ve yüksek şasi yapısı, zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve sürüş stabilitesi sağlamaktadır.
KİRPİ, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ile donatılabilmekte ve bu sayede mürettebatın araç içinden güvenli şekilde ateş gücü kullanmasına imkan tanımaktadır.