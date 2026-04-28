Türk yapımı zırhlı araç ganimet sergisinde: Pyongyang’da dikkat çeken detay

KİRPİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Kirpi, Mayına ve Pusuya Karşı Dayanıklı (MRAP) sınıfında yer almakta olup, özellikle personel güvenliğini önceliklendiren bir tasarım yaklaşımıyla geliştirilmiştir.

Araç, V-şekilli gövde yapısı sayesinde mayın ve el yapımı patlayıcı (IED) patlamalarının etkisini dağıtarak mürettebatın hayatta kalma ihtimalini artıracak şekilde tasarlanmıştır. KİRPİ, NATO standartlarında yüksek balistik koruma sağlayan zırh yapısına sahip olup, küçük kalibreli silahlar ve şarapnel etkilerine karşı etkin koruma sunmaktadır.