Yazarımız Ahmet Takan bugünkü “Mutlak Butlan Sarayı İkiye böldü... Ve Y-FETÖ” başlıklı köşe yazısında, 6 Mayıs’ta Ankara’da görülmeye devam edilecek CHP’nin “Mutlak Butlan” davası öncesi başkentti hareketlendiren kulis bilgilerini aktardı.

Yazısına "Yeni, sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız Cumartesi günü, ”Ankara kulislerine düşen son bomba: “Mutlak Butlan” dan önce “Nispi Butlan” mı?.. Saray ile CHP arasındaki trafik sıkıştı..” başlıklı yazımda, 6 Mayıs’ta Ankara’da görülmeye devam edilecek, CHP’nin “Mutlak Butlan” davası ile ilgili gelişmeleri aktarmıştım." notuyla başlayan Ahmet Takan "Son durum ne?" diye sorarak şunları yazdı;

Saray ile CHP arasında el altından süren görüşmeler devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nin durumu ve de pozisyonu malumunuz!.. Saray cenahına dönelim… Orada, tam bir görüş birliği sağlanamadı. Sarayın esas karar alıcı mekanizması ikiyi bölünmüş durumda. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, artık bu davanın “Mutlak Butlan” kararı ile sona erdirilmesini istiyor. Buna karşılık saray iktidarının ağır abilerinden Bülent Arınç, Efkan Ala ve Hayati Yazıcı “Mutlak Butlan”a karşı çıkıyorlar, Özgür Özel ile CHP’nin yola devam etmesinin “AKP için daha hayırlı” olacağı görüşünü savunuyorlar. Sosyal medyadan papatya falı bakanlara ve tek sermayesi sosyal medya dedikoduları olan “gazeteci”lerin dikkatine!..

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde yaşananları anlatırken, Arınç, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için Özel'in devreye girdiğini belirterek, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam" dediğini hatırladım.

Bülent Arınç, bu sefer, Özgür Özel’in kelepçelerinin çözülmesi için yoğun gayret gösteriyor. Ara formül hâlâ gündemde…