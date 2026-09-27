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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine ilişkin beklenen karar verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu’da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla Mehmet Ali Yüksel’in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

GÜRSEL TEKİN’İN GÖREVİ SONA ERMİŞTİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada daha önce verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar vermişti.

Kararın ardından tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı için yapılacak yeni görevlendirme gündeme gelmişti.

Kulislerde yeni görevlendirme için Mehmet Ali Yüksel’in ismi öne çıkıyordu. Son MYK toplantısında alınan kararla Yüksel’in İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

Mehmet Ali Yüksel, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Siyasi çalışmalarına CHP Kağıthane Gençlik Kolları’nda başlayan Mehmet Ali Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevine getirildi.

Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde CHP’nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞDANIŞMANIYDI

Mehmet Ali Yüksel, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tur sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası çalışmalarından sorumlu başdanışman olarak görevlendirildi. Bu görev, Yüksel’in İstanbul İl Başkanlığı için adı geçen isimler arasında bulunmasının da dikkat çeken başlıklarından biri olmuştu.

CHP’de İstanbul İl Başkanlığına ilişkin yeni görevlendirmeyle birlikte, mahkeme kararının ardından başlayan belirsizlik de sona ermiş oldu.