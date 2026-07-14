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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, parti binasında düzenledikleri basın açıklamasıyla örgüt iradesine destek verdiklerini duyurdu.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen açıklama, Merkez İlçe İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Elmas tarafından okundu.

Açıklamada, CHP'nin en temel gücünün örgüt iradesi ve demokrasi olduğu vurgulanarak, örgütün demokratik tercihleriyle seçilen İl Başkanı Ali Özdemir ile kurultay delegelerinin iradesiyle seçilen Genel Başkan Özgür Özel'in meşru irade olarak görüldüğü ve desteklendiği ifade edildi.

İl Genel Meclisi üyeleri, kamuoyunda "mutlak butlan" olarak dile getirilen değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek, partinin geleceğinin örgüt iradesi ve parti içi demokrasi anlayışı doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini savundu.

Açıklamanın sonunda ise CHP'nin birlik ve bütünlüğünü korumaya devam edeceklerini vurgulayan İl Genel Meclisi üyeleri, seçilmiş örgüt iradesinin yanında durmayı sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.