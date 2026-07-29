Kaynak: ANKA

CHP Genel Merkezi tarafından, 11 Temmuz’da il başkanlığı görevinden alınan ve YENİ Parti’ye geçen Gökhan Şenyürek, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada, kente yeni bir il başkanı atanmaması nedeniyle il başkanlığı binasının anahtarını CHP Genel Merkezi’ne kargoyla gönderdiklerini ifade eden Şenyürek, “Bugün itibarıyla Giresun’da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında mücadelemize başlıyoruz. Yol arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla beklediği YENİ Parti artık Giresun’da. Yeni bir başlangıç için hep birlikte yola çıkıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

“ANAHTARI KARGOYLA GÖNDERİYORUZ”

“Butlan yönetimi tarafından görevden alınmamızın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. ‘Her ilde altı yedi il başkanı adayımız hazır’ diyenler, aradan geçen bunca zamana rağmen Giresun’da hâlâ bir atama gerçekleştiremedi” sözlerini sarf eden Şenyürek, “Biz, il başkanlığı binasının anahtarını atanacak kişiye bizzat teslim etmek isterdik. Ancak ne yazık ki anahtarı teslim edebileceğimiz resmî bir muhatap hâlâ ortada yok” dedi.

Şenyürek, açıklamasının devamında “Bu nedenle anahtarı bugün genel merkeze teslim edilmek üzere kargoyla gönderiyoruz. Biz bu göreve geldiğimizde il binasını nasıl teslim aldıysak, aynı şekilde bıraktığımızın da bilinmesini isteriz.” İfadelerini kullandı.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Bugün bir anahtarı teslim ediyoruz” ifadelerini kullanan Şenyürek, “Ancak halkımız için verdiğimiz mücadeleye, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında çok daha büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz.” sözlerini sarf etti.



