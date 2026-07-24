Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erbaa İlçe Başkanı Yaşar Hüseyin Çakır, yaptığı yazılı açıklamayla yaklaşık bir yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinden MYK kararıyla alındığını duyurdu.

Çakır, açıklamasında görevden alma kararının ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP ile ilişkilerinin sona erdiğini belirtti. Alınan kararların CHP üyelerinin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yansıtmadığını savunan Çakır, bu sürecin yargı eliyle siyaseti şekillendirme girişiminin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçilmiş Genel Başkan olduğunu ifade ettiği Özgür Özel’e destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Çakır, “Ne görevden alma kararları ne de ihraçlar bizi inandığımız yoldan ve demokrasi mücadelemizden döndürebilir. Bizim tarafımız koltukların değil; sandığın, halk iradesinin ve demokratik meşruiyetin tarafıdır.” ifadelerini kullandı.

Yaşar Hüseyin Çakır, ayrıca Özgür Özel’in öncülüğünde kuruluş çalışmaları sürdürüldüğünü belirttiği yeni partinin Erbaa teşkilatlanması için hazırlıklara başladıklarını da açıkladı.

Çakır, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” sözleriyle tamamladı.