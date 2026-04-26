Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Sakarya Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa seslenerek Türkiye’nin içinde bulunduğu krizden çıkış reçetesini sundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlatılan mitingler dizisinde Özel, bu kez odağına doğrudan halkın mutfağını ve geleceğini aldı.

EMEKLİYE VE ÇİFTÇİYE MÜJDE: "ASGARİ ÜCRET SINIRI"

Ekonomi politikalarında radikal bir dönüşüm vadeden Özel, halkın alım gücünü koruyacak hamleleri şu sözlerle duyurdu: "Çiftçiye alım garantisi vereceğiz. En düşük emekli maaşı, bir asgari ücret olacak. Herkesin gelirine göre vergi, herkesin gelirine göre kira olacak"

DEV KADRO ATAMASI: 240 BİN YENİ İSTİHDAM

Özgür Özel, kamuda liyakat ve hizmet odaklı büyük bir istihdam hamlesi başlatacaklarını ifade ederek net rakamlar verdi. Plana göre; 100 bin öğretmen, 75 bin sağlık görevlisi ve 65 bin uzman çavuş görevlendirilecek. Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar devletin her kademesinde hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

CEMAAT YURTLARINA "CUMHURİYET" BARİKATI

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa da değinen Özel, gençlerin hiçbir yapının insafına bırakılmayacağını söyledi: "Cumhuriyet yurtlarıyla üniversite öğrencilerini hiçbir cemaatin kucağına itmeyeceğiz." ifadelerini kullanan CHP lideri, laik ve kamucu eğitim anlayışının altını çizdi.