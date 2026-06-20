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CHP'de mutlak butlan kararının ardından Meclis'te partinin grup toplantısında kimin konuşacağı bilmecesi üçüncü haftasına giriyor.

9 Haziran'da hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Özgür Özel'in Meclis'te grup toplantısı yapacağını açıklaması yetki krizine sebep olmuş, Meclis kapısında toplanan iki tarafın da destekçileri arasında arbede yaşanmıştı.

Geçen hafta ise Özel ve Kılıçdaroğlu'nun farklı gerekçeler ile grup toplantısı yapmama kararı almasının ardından gözler bu haftaya çevrildi.

CHP BU HAFTA DA GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Gelecek hafta grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, peş peşe iki toplantı yapılacağını açıkladı.

23 Haziran salı günü CHP'de hem MYK hem de PM toplanıyor.

MYK üyelerine, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının saat 11.00'de yapılacağı duyurusu gönderildi.

Parti Meclisi toplantısının ise MYK'nın hemen ardından saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.

Parti Meclisi'nin gündeminde genel başkanın açılış konuşmasının ardından güncel siyasi değerlendirmeler ve ardından il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi maddeleri yer aldı.

CHP kaynakları ise bu toplantıları gerekçe göstererek önümüzdeki hafta da grup toplantısı yapılmayacağını belirtiyor.

Öte yandan Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağının ise pazartesi günü belli olacağı belirtiyor. Ancak parti kaynakları, geçen hafta olduğu gibi iki tarafın da grup toplantısı yapmama olasılığını daha baskın olarak değerlendiriyor.

NE OLMUŞTU?

9 Haziran'da iki ismin de grup toplantısı yapma kararını duyurması sonrası iki tarafın da destekçileri Meclis kapısı önünde toplanmış, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise ziyaretçi yasağı kararı alındığını duyurmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'sağduyu çağrısı' ve CHP'li vatandaşlar arasında yaşanan arbedenin ardından Kılıçdaroğlu'nun toplantısını genel merkezde yapacağı açıklanmış, Özgür Özel ise önce Meclis kapısında toplanan CHP'lilere seslenmiş ardından da Meclis'te grup toplantısını gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz hafta ise CHP Grup başkan vekili Murat Emir, Özgür Özel'in 16 Haziran Salı günü grup toplantısının yapılmaması kararı aldıklarını açıklamış, Kılıçdaroğlu ekibi de TBMM'de grup toplantısı başvurusu yapmayacaklarını belirtmişti.

Murat Emir, düzenlediği basın toplantısında ''Genel Merkez'imizden Meclis'imize bir grup toplantısı yapmak üzere başvuru olmamış. Grup toplantısı çalışması içinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk" ifsdelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP Sözcüsü Müslim Sarı da Kılıçdaroğlu'nun, "TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı" aldığını duyurmuştu.

Sarı bunun gerekçesini "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek" sözleriyle ifade etmişti.