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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu, yayımladığı yazılı basın açıklamasıyla hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

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‎Açıklamada, kongrede delegelerin oylarıyla seçilen Merkez İlçe Yönetimi olarak, örgütün demokratik iradesinin yok sayıldığını öne süren yönetim kurulu üyeleri, bu anlayışı kabul etmediklerini belirterek görevlerinden ve CHP üyeliğinden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

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‎Merkez İlçe Yönetimi, istifa kararının mücadeleden ya da savundukları değerlerden vazgeçtikleri anlamına gelmediğini ifade ederek, kararın demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın değişim talebine olan bağlılıklarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

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‎Açıklamada, siyasi mücadelelerini bundan sonraki süreçte Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti çatısı altında sürdürecekleri belirtilirken, halkın yanında olmaya ve Türkiye'nin daha demokratik bir geleceği için çalışmaya devam edecekleri kaydedildi.

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‎Türkiye'de değişimin yakın olduğuna inandıklarını ifade eden Merkez İlçe Yönetimi, ilk seçimde iktidar hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, adalet, demokrasi ve değişim mücadelesine inanan tüm vatandaşları Yeni Parti çatısı altında birlikte hareket etmeye davet etti.

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‎Açıklama, Özgür Özel'e atfedilen, "Herkese söz veriyoruz; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız." sözlerine yer verilerek sona erdi.