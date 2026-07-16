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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, mevcut İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal’ın Genel Merkezin bilgisi ile görevden alınarak yerine Tuba Gürses'in görevlendirildiğini açıkladı.

Yağmur, yaptığı yazılı açıklamada, görevlendirmenin CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek, Tuba Gürses'e yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücünü örgüt yapısı, dayanışma kültürü ve halkla kurduğu güçlü bağdan aldığını ifade eden Yağmur, kadınların ve gençlerin siyasette daha etkin rol üstlenmesinin partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yağmur, açıklamasında, "Kadınlarımızın emeği, gençlerimizin enerjisi ve örgütümüzün kararlılığıyla Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, demokratik ve mücadeleci anlayışını daha da büyüteceğiz." ifadelerine yer verdi.

CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, Tuba Gürses'in göreve başlamasıyla birlikte kadınların ve gençlerin katkısıyla parti çalışmalarının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürüleceğini belirterek, yeni görevlendirmenin parti teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.