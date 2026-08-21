Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kenan Aydın atandı.

‎

‎CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar doğrultusunda Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kenan Aydın’ın getirildiği duyuruldu.

‎

‎Yapılan açıklamada, Aydın’ın yeni dönemde Bilecik’te gençlerin siyasal mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve örgütsel yapının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceği belirtildi.

‎

‎CHP’nin iktidar hedefinin gençlerin katılımı ve kararlılığıyla büyütülmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Kenan Aydın ile oluşturacağı yönetim kuruluna başarı dilekleri iletildi.

‎

‎Açıklamada, “Gençliğin enerjisi, örgütümüzün gücü ve halkımızın iradesiyle mücadelemizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verilirken, görevlendirmenin Bilecik’e, gençlik örgütüne ve partiye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.