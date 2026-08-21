Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kenan Aydın atandı.
CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar doğrultusunda Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kenan Aydın’ın getirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, Aydın’ın yeni dönemde Bilecik’te gençlerin siyasal mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve örgütsel yapının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceği belirtildi.
CHP’nin iktidar hedefinin gençlerin katılımı ve kararlılığıyla büyütülmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Kenan Aydın ile oluşturacağı yönetim kuruluna başarı dilekleri iletildi.
Açıklamada, “Gençliğin enerjisi, örgütümüzün gücü ve halkımızın iradesiyle mücadelemizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verilirken, görevlendirmenin Bilecik’e, gençlik örgütüne ve partiye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.