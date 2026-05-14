Ank-Ar’ın yayımladığı son kamuoyu araştırması, CHP’ye yönelik olası bir “mutlak butlan” kararına toplumun yaklaşımını ortaya koydu. Ankete göre katılımcıların büyük çoğunluğu böyle bir kararı desteklemezken, siyasi parti tabanlarında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmada katılımcılara, “CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 69,3’ü “Onaylamam” yanıtını verdi. “Onaylarım” diyenlerin oranı yüzde 19 olurken, yüzde 4,2’lik kesim kararsız olduğunu belirtti. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

PARTİ TABANLARINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Anketin siyasi parti seçmenlerine göre dağılımında da dikkat çekici veriler yer aldı. AK Parti seçmeninin yüzde 45,9’u kararı onaylayacağını belirtirken, yüzde 39,7’si karşı çıktı. MHP seçmeninde ise “onaylamam” diyenlerin oranı yüzde 45,5 ile destek verenlerin önüne geçti.

CHP seçmeninin yüzde 94’ü karara karşı olduğunu belirtirken, İYİ Parti seçmeninde bu oran yüzde 86,7 oldu. DEM Parti seçmeninin yüzde 82,8’i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 74’ü ve YRP seçmeninin yüzde 58,2’si de olası kararı onaylamadığını ifade etti.