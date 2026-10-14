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Kaynak: Haber Merkezi

General Motors’un savunma sanayii odaklı şirketi GM Defense, AUSA 2026 etkinliğinde ticari pickup teknolojilerini askeri sahaya taşıyan yeni insansız kara aracı konseptini sergiledi. Chevrolet Silverado 3500HD altyapısı üzerine inşa edilen araç; lojistik taşımacılık, ikmal ve zorlu şartlarda yaralı tahliyesi gibi kritik görevleri üstlenmek üzere tasarlanıyor.

Henüz geliştirme aşamasındaki projenin teknoloji gösterim prototipinin Haziran 2027’ye kadar ordu kullanımına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

ELEKTRONİK KONTROL VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Çift arka tekerlekli platform üzerine geliştirilen araçta, tüm sürüş komutlarının elektronik olarak iletildiği drive-by-wire sistemleri yer alıyor. Farklı görev ekipmanlarının ve harici cihazların kolayca entegre edilebilmesi için açık arayüz mimarisi kullanılan platformda, otonom sürüş yeteneklerini ise Scout AI şirketinin ürettiği Gx Ground Agent yazılımı üstleniyor.

100 KWSA BATARYA VE YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Sessiz lojistik görevlerinde kullanılması planlanan otonom konsept, 100 kWsa kapasiteli bir batarya paketiyle donatıldı. Yaklaşık 3.629 kg azami yük taşıma kapasitesine sahip olan aracın henüz menzil, şarj süresi ve nihai güç aktarma organlarına dair teknik detayları ise açıklanmadı.